Multitudinaria concentración de AMSAFE frente a la Caja de Jubilaciones

En la mañana de hoy, una multitud de docentes activos y jubilados se concentró frente a la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, respondiendo a la convocatoria de AMSAFE en el marco de la Jornada Provincial de Protesta.

La jornada fue el escenario para el lanzamiento de un petitorio que exige la derogación de la reforma jubilatoria, que cercena derechos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de nuestra provincia.

En la conferencia de prensa previa a la concentración, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, explicó ante medios locales y provinciales las razones de la convocatoria:

“En esta Jornada Provincial de Protesta vamos a lanzar un petitorio que será firmado por las trabajadoras y los trabajadores de la educación, activos y jubilados. Exigimos la derogación de la reforma previsional, el cese del aporte solidario, el pago de los aumentos de manera simultánea para activos y jubilados y el respeto de un sistema jubilatorio que tiene que ser solidario, de reparto, público y estatal”.

En este sentido, Alonso agregó que “debe respetarse el 82%, porque hoy un docente jubilado está percibiendo el 60% de lo que percibe un docente en actividad”.

Además, recordó los argumentos utilizados para justificar la reforma previsional: “También nos parece muy importante recordar las cosas que se decían hace dos años, al momento de la sanción de la reforma. Se decía que esta Caja iba a volar por los aires, que si no se la ayudaba económicamente no iba a haber forma de sostener las jubilaciones. Ahora, el Gobierno Provincial, en vez de sostener las jubilaciones y exigir al Gobierno Nacional que envíe los recursos que corresponden por ley, continúa metiéndole la mano en el bolsillo a las y los trabajadores”.

El secretario general de AMSAFE también instó a las y los legisladores provinciales a evaluar las consecuencias de las decisiones adoptadas: “Sería bueno que hagan lo mismo que hacemos los maestros todos los días: nos autoevaluamos, evaluamos los procesos que llevamos adelante con nuestros estudiantes y vemos de qué manera tenemos que modificar y mejorar nuestras prácticas”.

“Sería bueno que los legisladores y el Gobierno Provincial analicen el impacto que tuvo la reforma previsional. Hoy una docente que estaba a punto de jubilarse tiene que seguir aportando mucho más y durante más años para poder jubilarse”, señaló Alonso.

En relación con la situación económica de las y los jubilados, el dirigente sindical advirtió: “Un jubilado no está llegando a fin de mes. Va a terminar de cobrar los incrementos salariales recién en febrero del año que viene. En estos días cobró la última parte del aumento, que era del 12,5%, mientras la inflación de este semestre fue del 17,1%”.

Respecto de la discusión paritaria, Alonso cuestionó que las medidas dispuestas profundicen las diferencias entre trabajadores activos y jubilados: “Este Gobierno, que dice que es tan generoso y que escucha, puso una cláusula por única vez para actualizar el salario con una suma no remunerativa y no bonificable para los activos con el objetivo de igualar la inflación. Los pasivos, bien gracias. Entonces, en esta paritaria, los más perjudicados son los jubilados”.

Alonso también recordó que el actual Gobierno Provincial asumió comprometiéndose a respetar derechos, implementar una cláusula gatillo y sostener la legislación jubilatoria, y cuestionó que las medidas adoptadas posteriormente hayan avanzado en sentido contrario.

Finalmente, el secretario general de AMSAFE volvió a cuestionar el aporte solidario que alcanza a las y los jubilados: “Es inaudito que un jubilado que aportó durante toda su vida tenga que seguir aportando ahora como jubilado”.

“Estamos hablando del jubilado que tiene la tarjeta reventada, que no llega a fin de mes, que no puede comprar medicamentos. Es el resultado de la política del Gobierno Provincial. Es una vergüenza la crueldad que tiene con los docentes, con los activos y, sobre todo, con los jubilados”, concluyó Alonso.

Desde AMSAFE reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de un sistema previsional público, estatal, solidario y de reparto, y continuaremos impulsando el petitorio y las acciones gremiales en toda la provincia para exigir:

DEROGACIÓN DE LA REFORMA PREVISIONAL.

CESE DEL APORTE SOLIDARIO.

PAGO SIMULTÁNEO PARA ACTIVOS Y JUBILADOS.

RESPETO DEL 82% MÓVIL.

¡NINGÚN RETROCESO PREVISIONAL!