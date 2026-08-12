Sesiona el Concejo Municipal

El día 13 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
Política12 de agosto de 2026

El día 13 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 

 1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

 2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

 3-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M.  la demarcación y mejora de la señalización vial en  intersecciones semaforizadas de la Ciudad. Presentado por la Concejal Carina Bassi.

 4-      Proyecto de RESOLUCIÓN:  Solicita urgente Inspección del Arbolado existente sobre la vereda de la Ruta Provincial N°6 . Presentado por el  Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

 5-      Proyecto de ORDENANZA: Creación del Presupuesto Participativo Joven. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.

 6-      DESPACHO N° 005/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social.- Proyecto de Ordenanza por el cual se cera el Registro Municipal de Artistas Locales y Trabajadores/ as de la Cultura de San Carlos Centro.-

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