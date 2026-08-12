Sesiona el Concejo Municipal

El día 13 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. la demarcación y mejora de la señalización vial en intersecciones semaforizadas de la Ciudad. Presentado por la Concejal Carina Bassi.

4- Proyecto de RESOLUCIÓN: Solicita urgente Inspección del Arbolado existente sobre la vereda de la Ruta Provincial N°6 . Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de ORDENANZA: Creación del Presupuesto Participativo Joven. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.

6- DESPACHO N° 005/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social.- Proyecto de Ordenanza por el cual se cera el Registro Municipal de Artistas Locales y Trabajadores/ as de la Cultura de San Carlos Centro.-