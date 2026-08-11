“La adicción se ve y se siente”: un espacio de acompañamiento en Casa Tía Margarita

El Grupo de Acompañamiento El Buen Pastor – San Francisco de Asís invita a la comunidad a participar de un espacio destinado a acompañar y brindar contención a personas que atraviesan situaciones relacionadas con las adicciones, así como también a sus familiares y amigos. Los encuentros se realizan los martes a las 20 horas, en Casa Tía Margarita, ubicada en Belgrano y A. Gaminara, en San Carlos Centro.
Locales11 de agosto de 2026

El Grupo de Acompañamiento El Buen Pastor – San Francisco de Asís invita a la comunidad a participar de un espacio destinado a acompañar y brindar contención a personas que atraviesan situaciones relacionadas con las adicciones, así como también a sus familiares y amigos. Los encuentros se realizan los martes a las 20 horas, en Casa Tía Margarita, ubicada en Belgrano y A. Gaminara, en San Carlos Centro.

Bajo el lema “La adicción se ve y se siente”, la propuesta busca generar un ámbito de escucha, respeto y acompañamiento para quienes necesiten transitar estas situaciones junto a otros. Desde el grupo destacan como consignas el respeto y la escucha, además de la importancia de abrazar la vida tal como viene.

La iniciativa está dirigida tanto a quienes atraviesan una adicción como a aquellas personas que tienen un familiar o amigo en esa situación. “¿Te está pasando a vos?”, plantea la convocatoria, invitando también a quienes necesiten encontrar un espacio de apoyo.

Desde la organización remarcan el mensaje “No tengas miedo, no estás solo”, como una invitación a acercarse, compartir y buscar acompañamiento.

Grupo El Buen Pastor – San Francisco de Asís espera a quienes necesiten ayuda o quieran acompañar a un ser querido en este camino.

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