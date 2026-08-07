Pirola pidió aprovechar la anticipación para ejecutar obras frente a El Niño

El senador de Las Colonias confirmó el acompañamiento del bloque justicialista a la declaración de emergencia provincial. El texto acordado prioriza recursos para municipios y comunas e incorpora una comisión legislativa de seguimiento.
Política07 de agosto de 2026

El senador de Las Colonias confirmó el acompañamiento del bloque justicialista a la declaración de emergencia provincial. El texto acordado prioriza recursos para municipios y comunas e incorpora una comisión legislativa de seguimiento.

El senador Rubén Pirola confirmó que el bloque justicialista acompañará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para declarar la emergencia ante los pronósticos vinculados con el fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027.

La iniciativa prevé la creación de un fondo específico de 10.000 millones de pesos y la agilización de los procedimientos administrativos para disponer de recursos ante eventuales contingencias. Durante el tratamiento legislativo, los senadores del bloque incorporaron propuestas orientadas a fortalecer la respuesta de municipios y comunas.

“Los intendentes y presidentes comunales representan la primera presencia del Estado frente a una emergencia. Por eso acordamos que la asignación de recursos los tenga como una prioridad, de acuerdo con las necesidades de cada territorio”, explicó Pirola.

El legislador valoró el diálogo mantenido con el ministro de Gobierno y el acuerdo alcanzado para mejorar la iniciativa original. Entre los cambios incorporados destacó la creación de una comisión de seguimiento, que tendrá a su cargo el control permanente de las medidas y los recursos durante la vigencia de la emergencia.

“Una ley de estas características necesita herramientas de control y seguimiento. La comisión permitirá conocer cómo se aplican los recursos, evaluar las respuestas y sostener una mirada permanente sobre cada departamento”, señaló.

Obras pendientes y tiempo para actuar

Pirola remarcó que los pronósticos ofrecen una oportunidad concreta para avanzar durante los próximos meses con las obras reclamadas por gobiernos locales, entidades productivas, sociedades rurales y vecinos.

“Tenemos una anticipación que otras emergencias nunca nos dieron. Ese tiempo debe convertirse en obras, mantenimiento y capacidad de respuesta en cada ciudad, pueblo y zona rural que pueda verse afectada”, sostuvo.

En Las Colonias, los principales planteos están relacionados con el estado de los caminos, la accesibilidad rural, la energía, los puentes y las rutas. El senador advirtió que algunos corredores ya presentan serias dificultades de transitabilidad luego de precipitaciones de escasa magnitud, una situación que incrementa la preocupación frente a los pronósticos para los próximos meses.

“La accesibilidad sostiene buena parte de la actividad productiva del departamento. Las Colonias concentra una gran cantidad de tambos y una fuerte producción láctea que necesita salir todos los días. Cada camino y cada puente cumplen una función directa en la vida de las familias, los trabajadores y las empresas”, expresó.

Pirola señaló que continuará llevando a la Legislatura las prioridades planteadas por intendentes, presidentes comunales, productores e instituciones del departamento.

“Vamos a acompañar cada herramienta que permita cuidar a nuestras comunidades y prepararnos con responsabilidad. Ese acompañamiento incluye una mirada atenta sobre las obras pendientes y el cumplimiento de las acciones que corresponden al Gobierno provincial. La anticipación tiene valor cuando se transforma en respuestas concretas”, concluyó.

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