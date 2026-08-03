Anunciaron una millonaria obra de desagües pluviales que beneficiará a San Carlos Centro y San Carlos Sud

El Intendente de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti la Presidenta Comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo y la Diputada Provincial Jimena Senn anunciaron el inicio de una esperada obra de desagües pluviales que mejorará el escurrimiento del agua y la transitabilidad sobre calle López y Planes, límite entre ambas localidades.

Se trata de un proyecto largamente gestionado por ambas administraciones y que demandará una inversión provincial de 350 millones de pesos.

El anuncio se realizó en horas de la mañana de este lunes, en el sector donde se ejecutarán los trabajos, sobre calle López y Planes, y contó con la participación de autoridades comunales, municipales y provinciales, quienes destacaron el trabajo conjunto que permitió concretar una iniciativa esperada desde hace más de una década.

La obra comprenderá el entubado de las cunetas a ambos lados de la calle, tanto en el sector sur de San Carlos Sud como en el norte de San Carlos Centro, en un tramo aproximado de 300 metros que se extiende desde calle San Martín hasta Moreno, en San Carlos Sud, y Saavedra, en San Carlos Centro.

Durante la presentación se explicó que, en el caso de San Carlos Centro, será necesario reemplazar parte del sistema existente por conductos de mayor diámetro, especialmente en el sector comprendido entre Mitre y Saavedra, para aumentar la capacidad de escurrimiento y brindar una respuesta más eficiente durante las lluvias intensas.

Además del nuevo sistema de desagües, la intervención incluirá la ejecución de cordón cuneta y trabajos de terminación con agregado pétreo y compactación, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de circulación en uno de los accesos que conecta a ambas comunidades.

Las autoridades también remarcaron que la etapa final de la obra será ejecutada de manera conjunta por la Comuna de San Carlos Sud y el Gobierno de San Carlos Centro, mediante la utilización de maquinaria y personal propio, una decisión que permitirá optimizar los recursos públicos y fortalecer el trabajo colaborativo entre ambas administraciones.

En ese sentido, se recordó que ya fueron convocadas las licitaciones para la adquisición de los materiales y para la contratación de la mano de obra, por lo que, una vez cumplidos los plazos administrativos, se espera iniciar los trabajos a la mayor brevedad.

La diputada provincial presente en el anuncio destacó que el financiamiento asciende a 350 millones de pesos aportados por el Gobierno de Santa Fe y subrayó que la concreción de la obra es el resultado de un prolongado proceso de gestión impulsado por ambas localidades ante la Secretaría de Recursos Hídricos.

Asimismo, puso de relieve la importancia del trabajo articulado entre la Provincia, la Comuna de San Carlos Sud y la Municipalidad de San Carlos Centro, señalando que este tipo de iniciativas solo pueden concretarse mediante la cooperación institucional y el compromiso de todas las partes involucradas.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la ejecución de esta obra no solo solucionará un problema histórico de drenaje en el límite entre ambas localidades, sino que también mejorará la infraestructura urbana, optimizará la circulación vehicular y generará movimiento económico y empleo durante su desarrollo, consolidándose como una de las inversiones más importantes para la región en materia de infraestructura hídrica.