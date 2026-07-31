La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta participó de una nueva reunión del Ente del Área Metropolitana

Este jueves la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta participó de una nueva reunión del Ente del Área Metropolitana (ECAM), junto a municipios y comunas de la región, donde se desarrolló el Foro de Seguridad Metropolitana en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Locales31 de julio de 2026

Este jueves la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta participó de una nueva reunión del Ente del Área Metropolitana (ECAM), junto a municipios y comunas de la región, donde se desarrolló el Foro de Seguridad Metropolitana en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a protocolos de actuación y estrategias para la prevención del microtráfico, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los gobiernos locales.

“Creemos que la capacitación, el diálogo y el trabajo articulado son herramientas fundamentales para brindar mejores respuestas a nuestra comunidad”.

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