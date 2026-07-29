AMSAFE Las Colonias convoca a una jornada provincial de protesta en defensa de la educación pública

Bajo la consigna "Sembrando palabras, cosechando derechos", el gremio docente llevará adelante este jueves 30 de julio a partir de la hora 10:00 una jornada de visibilización para reclamar por las demandas del sector en la sede de la ciudad de San Carlos Centro como también en Esperanza.
Locales29 de julio de 2026

Bajo la consigna "Sembrando palabras, cosechando derechos", el gremio docente llevará adelante este jueves 30 de julio a partir de la hora 10:00 una jornada de visibilización para reclamar por las demandas del sector en la sede de la ciudad de San Carlos Centro como también en Esperanza.

La delegación Las Colonias de AMSAFE anunció la realización de una Jornada Provincial de Protesta que se desarrollará este jueves 30 de julio, en el marco de las acciones gremiales impulsadas para mantener vigentes los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

La iniciativa se desarrollará bajo el lema "Sembrando palabras, cosechando derechos", una consigna con la que el sindicato busca reafirmar la defensa de la escuela pública y poner de manifiesto las problemáticas que atraviesa el sector educativo.

Entre las actividades previstas se encuentran una intervención de banderas para visibilizar las demandas docentes, la realización de acciones con la prensa y una convocatoria a la comunidad para compartir el flyer de la jornada a través de las redes sociales y estados de WhatsApp, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.

Desde AMSAFE remarcaron que "la lucha no se detiene con decretos" y sostuvieron que continuarán impulsando medidas para visibilizar la realidad que atraviesan las y los trabajadores de la educación.
La convocatoria concluye con un mensaje que resume el espíritu de la jornada: "Nadie se salva solo. La fuerza está en lo colectivo", reafirmando la importancia de la organización y la participación colectiva en defensa de la educación pública.

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