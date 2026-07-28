El Hospital Pedro Suchón informó que continúa fuera de servicio una de sus líneas de WhatsApp

El Hospital Pedro Suchón comunicó a la comunidad que el número de WhatsApp 3404 44-6523 permanece momentáneamente fuera de servicio, por lo que solicitó a los vecinos utilizar la vía alternativa habilitada para la gestión de turnos.
Locales28 de julio de 2026

El Hospital Pedro Suchón comunicó a la comunidad que el número de WhatsApp 3404 44-6523 permanece momentáneamente fuera de servicio, por lo que solicitó a los vecinos utilizar la vía alternativa habilitada para la gestión de turnos.

Desde la institución informaron que, mientras se resuelve el inconveniente técnico, las solicitudes de turnos se recibirán únicamente a través de WhatsApp al número 3404 45-9251.

Asimismo, el hospital agradeció la comprensión de los usuarios y pidió disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar, al tiempo que aseguró que se informará oportunamente cuando el servicio habitual vuelva a estar disponible.

13112020-hospital
Te puede interesar
ScreenHunter_141

Finalizó el curso de panadería con masa madre

Locales29 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los diversos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en los diferentes espacios.
ScreenHunter_131

En San Carlos Sud festejamos el Día del Niño

Locales28 de julio de 2026
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 9 de Agosto a partir de las 14 h. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación del “SHOW DE PLIM PLIM”.
Lo más visto
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
ScreenHunter_131

En San Carlos Sud festejamos el Día del Niño

Locales28 de julio de 2026
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 9 de Agosto a partir de las 14 h. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación del “SHOW DE PLIM PLIM”.