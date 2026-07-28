Los proyectos podrán entregarse hasta el 31 de julio a las 12 hs en la Casa del Senado, calle Castelli 2053 -Esperanza.
El Hospital Pedro Suchón informó que continúa fuera de servicio una de sus líneas de WhatsApp
Locales28 de julio de 2026
El Hospital Pedro Suchón comunicó a la comunidad que el número de WhatsApp 3404 44-6523 permanece momentáneamente fuera de servicio, por lo que solicitó a los vecinos utilizar la vía alternativa habilitada para la gestión de turnos.
El Hospital Pedro Suchón comunicó a la comunidad que el número de WhatsApp 3404 44-6523 permanece momentáneamente fuera de servicio, por lo que solicitó a los vecinos utilizar la vía alternativa habilitada para la gestión de turnos.
Desde la institución informaron que, mientras se resuelve el inconveniente técnico, las solicitudes de turnos se recibirán únicamente a través de WhatsApp al número 3404 45-9251.
Asimismo, el hospital agradeció la comprensión de los usuarios y pidió disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar, al tiempo que aseguró que se informará oportunamente cuando el servicio habitual vuelva a estar disponible.
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