El Hospital Pedro Suchón informó que continúa fuera de servicio una de sus líneas de WhatsApp

El Hospital Pedro Suchón comunicó a la comunidad que el número de WhatsApp 3404 44-6523 permanece momentáneamente fuera de servicio, por lo que solicitó a los vecinos utilizar la vía alternativa habilitada para la gestión de turnos.

Desde la institución informaron que, mientras se resuelve el inconveniente técnico, las solicitudes de turnos se recibirán únicamente a través de WhatsApp al número 3404 45-9251.

Asimismo, el hospital agradeció la comprensión de los usuarios y pidió disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar, al tiempo que aseguró que se informará oportunamente cuando el servicio habitual vuelva a estar disponible.