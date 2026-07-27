La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de tubos

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 08/2026 (Ordenanza N° 1699/26) para la compra de tubos.
Locales27 de julio de 2026

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 08/2026 (Ordenanza N° 1699/26) para la compra de tubos.

OBJETO: compra de 500 tubos comerciales H°A° Ø800 L: 1,20 m., 113 tubos clase I H°A° Ø800 L: 1,20 m. y 51 tubos comerciales H°A° Ø600 L: 1,20 m. – conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de bases y condiciones.

Se podrá contemplar la presentación de ofertas de tubos con las especificaciones indicadas, pero de 1 (un) metro de largo, en las cantidades proporcionales correspondientes.

Si un oferente cotiza tubos de 1 metro de largo, la provisión equivalente requerida será:

- 600 tubos comerciales H°A° Ø 800mm L: 1,00 m. (para cubrir 600 metros).

- 136 tubos clase I IRAM 11503 H°A° Ø 800mm. L: 1,00 m. (para cubrir los 135,60 metros de cruce de calle, considerando el margen por ensamble).

- 62 tubos comerciales H°A° Ø 600mm L: 1,00 m. (para cubrir los 61,20 metros de captación de cunetas).

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 27 de Julio de 2026 hasta el día 10 de Agosto de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 h. a 12,30h.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 10 de Agosto de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 10 de Agosto de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.

VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.

comuna sud
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