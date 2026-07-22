Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 77 años, la Señora Ana María Troncoso viuda de Bonomo.

Sus restos serán velados mañana a partir de la hora 8:00 en sala comunal de San Carlos Sud y recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, ingresando el servicio aproximadamente a la hora 13:00. Servicio Sentir Carruajes.