Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas22 de julio de 2026
Falleció hoy Miércoles 22 de Julio en San Carlos Sud a la edad de 76 años. el Señor Julio Sebastián Palacio "Negrin".
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 77 años, la Señora Ana María Troncoso viuda de Bonomo.
Sus restos serán velados mañana a partir de la hora 8:00 en sala comunal de San Carlos Sud y recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, ingresando el servicio aproximadamente a la hora 13:00. Servicio Sentir Carruajes.