Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 77 años, la Señora Ana María Troncoso viuda de Bonomo.
Necrológicas22 de julio de 2026

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 77 años, la Señora Ana María Troncoso viuda de Bonomo.

Sus restos serán velados mañana a partir de la hora 8:00 en sala comunal de San Carlos Sud y recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, ingresando el servicio aproximadamente a la hora 13:00. Servicio Sentir Carruajes.

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