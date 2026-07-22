El Padre Adalberto celebrará su cumpleaños con una misa de acción de gracias y cena a la canasta

La comunidad de la Parroquia San Carlos Borromeo se prepara para acompañar al Padre Adalberto en la celebración de su cumpleaños, con una jornada especial de oración y encuentro fraterno.
Locales22 de julio de 2026

La comunidad de la Parroquia San Carlos Borromeo se prepara para acompañar al Padre Adalberto en la celebración de su cumpleaños, con una jornada especial de oración y encuentro fraterno.

Según se informó a través de un folleto difundido por la parroquia, el sacerdote cumple años este miércoles 22 de julio y los festejos comunitarios se llevarán a cabo el próximo sábado 25 de julio.

Las actividades comenzarán a las 19.30 con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde los fieles podrán compartir un momento de oración y agradecer por la vida y el servicio pastoral del Padre Adalberto.

Al finalizar la celebración religiosa, se realizará una cena a la canasta, una propuesta pensada para compartir un espacio de fraternidad entre los integrantes de la comunidad parroquial.

Desde la organización invitaron a vecinos, familias y feligreses a participar de este encuentro especial y acompañar al sacerdote en una fecha significativa, destacando el espíritu de cercanía y comunidad que caracteriza a la parroquia.

Con el lema "Acompañemos a nuestro padre en este día tan especial", la convocatoria busca reunir a toda la comunidad para celebrar junto al Padre Adalberto un nuevo aniversario de vida.

lovato
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