El Padre Adalberto celebrará su cumpleaños con una misa de acción de gracias y cena a la canasta

La comunidad de la Parroquia San Carlos Borromeo se prepara para acompañar al Padre Adalberto en la celebración de su cumpleaños, con una jornada especial de oración y encuentro fraterno.

Según se informó a través de un folleto difundido por la parroquia, el sacerdote cumple años este miércoles 22 de julio y los festejos comunitarios se llevarán a cabo el próximo sábado 25 de julio.

Las actividades comenzarán a las 19.30 con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde los fieles podrán compartir un momento de oración y agradecer por la vida y el servicio pastoral del Padre Adalberto.

Al finalizar la celebración religiosa, se realizará una cena a la canasta, una propuesta pensada para compartir un espacio de fraternidad entre los integrantes de la comunidad parroquial.

Desde la organización invitaron a vecinos, familias y feligreses a participar de este encuentro especial y acompañar al sacerdote en una fecha significativa, destacando el espíritu de cercanía y comunidad que caracteriza a la parroquia.

Con el lema "Acompañemos a nuestro padre en este día tan especial", la convocatoria busca reunir a toda la comunidad para celebrar junto al Padre Adalberto un nuevo aniversario de vida.