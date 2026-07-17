Santa Gula lanza una propuesta especial de sushi para celebrar el Día del Amigo

Con motivo del Día del Amigo, el local gastronómico Santa Gula Comidas Rápidas presentó una promoción especial de sushi para compartir durante la celebración del próximo lunes 20 de julio.

La propuesta incluye tres opciones de bandejas, pensadas para distintos grupos de comensales. Los clientes podrán elegir entre una presentación de 15 piezas por $24.000, una de 20 piezas por $30.000 y una de 30 piezas por $44.000.

Desde el comercio invitan a realizar los pedidos con anticipación para asegurar la disponibilidad de las bandejas en una de las fechas de mayor demanda gastronómica del año. Quienes deseen reservar pueden comunicarse al 3404-508282.

De esta manera, Santa Gula apuesta a ofrecer una alternativa ideal para quienes buscan celebrar la amistad compartiendo una comida diferente, con el sushi como protagonista de una jornada especial.