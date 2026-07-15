Desinmec fortaleció su presencia en Latinoamérica durante un congreso de la industria láctea en Colombia

La empresa sancarlina Desinmec participó del 18° Congreso Panamericano de la Leche y del 12° Congreso Internacional de la Industria Láctea, dos de los encuentros más importantes del sector a nivel regional, que se desarrollaron en la ciudad de Medellín, Colombia.

La firma estuvo presente junto a FincPack, su representante comercial en Colombia, consolidando una alianza estratégica que le permite continuar ampliando su presencia en el mercado latinoamericano de la industria láctea.

Durante el evento, organizado por Asoleche y Fepale, Desinmec tuvo la oportunidad de generar nuevos vínculos comerciales, fortalecer su red de contactos y avanzar en proyectos conjuntos con socios que conocen en profundidad el mercado colombiano y comparten la visión de trabajo de la empresa.

Desde la firma destacaron que el congreso reunió a referentes de primer nivel de la industria láctea, convirtiéndose en un espacio propicio para el intercambio de conocimientos, la presentación de innovaciones y la generación de nuevas oportunidades de negocios.

La participación en este tipo de encuentros internacionales reafirma el compromiso de Desinmec con el crecimiento, la innovación y la expansión de sus soluciones tecnológicas, consolidando su presencia en un sector que continúa mostrando un importante potencial de desarrollo en la región.