Incendio de pastizales en la zona de vías férreas de López

Un incendio de pastizales se registró en la tarde de este jueves en la localidad de López, en un sector ubicado junto a las vías del ferrocarril, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta Provincial Nº 10.

El hecho fue reportado alrededor de las 17.30 a través de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la rápida intervención de efectivos de la Comisaría 16ª y de los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Buena Vista.

Los servidores públicos trabajaron con una Unidad Forestal y lograron controlar y extinguir por completo el foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

Como consecuencia del incendio, solo se registraron daños en los pastizales afectados. No hubo personas lesionadas.

Finalizadas las tareas de extinción, las autoridades permanecieron en el lugar realizando controles preventivos para descartar posibles rebrotes y garantizar que la situación quedara completamente bajo control.