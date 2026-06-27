Más del 50 % de los detenidos durante el primer semestre en La Capital fue por microtráfico

En lo que va del año se realizaron 371 allanamientos en todo el departamento y hubo más de 400 personas detenidas. Ayer hubo 14 operativos por delitos contra la propiedad, contra las personas y contra la salud pública.

La directora de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, junto con la coordinadora de PDI, Alejandra Carrizo, brindaron una conferencia de prensa en la que ofrecieron información respecto de diversos operativos efectuados este jueves en el departamento La Capital, ordenados en el marco de investigaciones por diferentes delitos. Los procedimientos fueron ejecutados en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo como parte de cuatro investigaciones vinculadas a causas por microtráfico, amenazas calificadas, abuso de arma, robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

Cainelli indicó que durante el primer semestre de 2026 se efectuaron un total de 371 allanamientos, se secuestraron cerca de 60 armas de fuego y hubo unas 400 personas detenidas, de las cuales más del 50 % corresponde al delito de microtráfico.

Asimismo, Carrizo detalló que ayer se llevaron adelante 14 allanamientos en el departamento La Capital, que ordenados por diferentes delitos contra la propiedad, contra las personas y contra la salud pública.

En uno de los operativos se detuvo a tres hombres mayores por dos hechos de abuso de arma, ocurridos el 15 y 16 de junio, donde una persona fue herida y falleció a las pocas horas, en tanto que otra sufrió lesiones graves.

También se detuvo a una persona por un caso de robo calificado perpetrado el pasado 27 de marzo en Cayastacito cuando tres delincuentes abordaron a un camionero y efectuaron disparos para que detenga la marcha. El chofer sufrió lesiones y los asaltantes le sustrajeron una suma millonaria en pesos. En el allanamiento se secuestró un vehículo, celulares, dinero en efectivo y documentación útil para la causa.

Finalmente, la coordinadora de PDI agregó que ayer también se concretaron otros procedimientos por narcomenudeo que arrojaron como resultado una persona detenida y el secuestro de celulares, cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Al respecto, Cainelli agregó que algunas de las personas detenidas en estos procedimientos cuentan antecedentes graves y en algunos casos tenían condenas condicionales.