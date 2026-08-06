"Los Pumas" decomisaron carne vacuna, secuestraron armas en operativos preventivos en los Departamentos Las Colonias y Garay

En el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", efectivos de la Sección N° 11 de Esperanza, del Destacamento Arroyo Leyes y del Puesto Fijo Las Cañas concretaron distintos procedimientos en los Departamentos Las Colonias y Garay, que derivaron en el secuestro de carne vacuna, armas de fuego, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre, además del traslado de varias personas por distintas infracciones.
Policiales06 de agosto de 2026

En el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", efectivos de la Sección N° 11 de Esperanza, del Destacamento Arroyo Leyes y del Puesto Fijo Las Cañas concretaron distintos procedimientos en los Departamentos Las Colonias y Garay, que derivaron en el secuestro de carne vacuna, armas de fuego, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre, además del traslado de varias personas por distintas infracciones.

En el primero de los operativos tuvo lugar durante la madrugada del miércoles en la zona rural de Sa Pereyra y Santa María Centro. Allí, numerarios de la Sección Nº 11 Esperanza identificaron a tres hombres.

Como resultado del procedimiento, constataron una presunta infracción al artículo 128, inciso "C", de la Ley Provincial Nº 13.774 y secuestraron aproximadamente 150 kilogramos de cortes cárnicos vacunos, los cuales fueron desnaturalizados por no reunir las condiciones sanitarias y bromatológicas exigidas para el consumo.

Intervino la Fiscalía de Rafaela y un médico veterinario realizó la evaluación técnica de la carne incautada. La investigación continúa para establecer el origen y destino de los cortes secuestrados.

Por otra parte, en la continuidad del accionar de los policías rurales, durante un patrullaje preventivo realizado en la zona ribereña de Santa Rosa de Calchines, uniformados del Destacamento Arroyo Leyes aprehendieron a dos hombres que transportaban dos armas sin la documentación correspondiente y tres ejemplares de carpincho eviscerados.

Como consecuencia, secuestraron dos escopetas calibres 12 y 16, tres cartuchos intactos y los restos mencionados, e iniciaron las actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis, inciso II, del Código Penal y a la Ley Nacional Nº 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, las armas y la cartuchería fueron remitidas a la Policía de Investigaciones para las pericias correspondientes, mientras que los ejemplares fueron desnaturalizados.

Asimismo, agentes del Puesto Fijo Las Cañas, mientras patrullaban la zona de islas de Colonia San Joaquín, identificaron a un hombre que se desplazaba en una embarcación y que tenía en su poder una carabina calibre .22 y cartuchos, sin contar con la documentación correspondiente del arma.

Posteriormente, procedieron al secuestro preventivo del armamento y la cartuchería, además trasladaron al involucrado a la dependencia policial, donde fue notificado de la causa por presunta infracción al artículo 189 bis, inciso II, del Código Penal Argentino, por disposición del Fiscal interviniente.

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