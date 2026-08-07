Finalizó el curso de embrague y caja manual de cambios

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).

En dicho marco, finalizó por estos días el curso de “EMBRAGUE Y CAJA MANUAL DE CAMBIOS BASE”. El mismo, tuvo una duración de 60 horas y, como en cada oportunidad, fue de carácter gratuito para los concurrentes.

“Fomentar los oficios, generar oportunidades y promover la cultura del trabajo son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Seguiremos trabajando de manera mancomunada en la continuidad de este exitoso Programa que sigue creciendo y que tantas satisfacciones nos ha dado”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti ante a los asistentes, manifestando además que se concretará un nuevo curso antes de fin de año.