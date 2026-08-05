Se habilitó un nuevo sector pavimentado
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Se trata de calle Almafuerte entre Mitre y Saavedra, incluyendo las bocacalles de Almafuerte y Saavedra y Almafuerte y Pje. Bucci.
Las tareas también comprendieron la reconstrucción de gran parte de la bocacalle de Mitre y Almafuerte, para corregir los inconvenientes generados por la incorrecta nivelación del cordón cuneta ejecutado en el año 2013.
Las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales consistieron en la colocación de 140 metros de tubos en la cuneta sur (paralela al Paseo Parque), los cruces entubados en ambas bocacalles y la ejecución de cuatro nuevas cámaras de decantación e inspección.
El mismo, ya se encuentra habilitado al tránsito con sentido de circulación de Este a Oeste siendo permitido el estacionamiento solamente paralelo al cordón norte.
Estos trabajos se llevaron a cabo con maquinarias y personal del Municipio.
En San Carlos Centro se HACE