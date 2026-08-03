Paro Nacional: AMSAFE participó de la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública

AMSAFE participó este lunes 3 de agosto de la multitudinaria movilización convocada por CTERA en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del paro nacional docente, para exigir respuestas urgentes del Gobierno Nacional frente a la grave situación que atraviesa la educación pública y las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

La columna de AMSAFE estuvo encabezada por nuestro secretario general, Rodrigo Alonso, junto a compañeras y compañeros de las distintas delegaciones seccionales de toda la provincia de Santa Fe, que se hicieron presentes para expresar, una vez más, el compromiso de nuestra organización con la defensa de la escuela pública y los derechos de la docencia.

Durante la jornada, CTERA volvió a reclamar la inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la restitución y el pago del FONID, el envío de los fondos nacionales que corresponden a las provincias, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa del sistema previsional docente y el rechazo a todas las iniciativas que buscan desfinanciar la educación pública y avanzar sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Al respecto, Rodrigo Alonso expresó:

“La enorme participación de la docencia de todo el país demuestra que seguimos organizados y movilizados para defender la educación pública. No vamos a aceptar el ajuste sobre nuestras escuelas, nuestros salarios ni sobre los derechos conquistados. Exigimos que el Gobierno Nacional convoque de manera urgente a la Paritaria Nacional Docente, restituya el FONID y garantice el financiamiento que necesitan las provincias para sostener el sistema educativo.”

La masiva convocatoria reflejó el compromiso de miles de docentes que, desde cada rincón del país, volvieron a manifestarse en defensa de la educación pública como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado.

Desde AMSAFE reafirmamos que continuaremos construyendo unidad, organización y lucha junto a CTERA y a todas las organizaciones que defienden una educación pública, gratuita, democrática, inclusiva y con los recursos necesarios para garantizar el derecho social a la educación.