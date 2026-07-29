Defensa del Consumidor alerta por un juguete que no cumple estándares y será retirado

El organismo provincial respalda la decisión nacional de retirar del mercado el juguete “Squeezy Dumpling”, tras comprobarse que contiene niveles de benceno muy superiores a los permitidos y carece de las advertencias de seguridad obligatorias.
Provinciales29 de julio de 2026

El organismo provincial respalda la decisión nacional de retirar del mercado el juguete “Squeezy Dumpling”, tras comprobarse que contiene niveles de benceno muy superiores a los permitidos y carece de las advertencias de seguridad obligatorias.

En la previa del Día del Niño, la Dirección de Defensa del Consumidor -dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe-, se suma al procedimiento iniciado por la Secretaría de Comercio de la Nación para retirar del mercado el juguete importado “Squeezy Dumpling”, que presenta un grave riesgo químico: se detectó la presencia de benceno en concentraciones que superan cuatro veces los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto con la piel, incluso sin ser ingerida.

Además, el producto carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador y no incluye las advertencias de seguridad en castellano, incumpliendo la normativa vigente.

La denuncia fue presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial.

Desde la Provincia de Santa Fe se acompañará esta medida con inspecciones en comercios, para garantizar que el retiro del producto se cumpla efectivamente y que ningún consumidor quede expuesto a riesgos.

“La prioridad es proteger la salud de los niños y dar señales claras de que en Argentina no se toleran productos que incumplen la ley. Vamos a fiscalizar en territorio santafesino para asegurar que esta medida se aplique con rigor”, expresó Valeria Schvartz, directora de Defensa del Consumidor de Santa Fe.

Con esta acción conjunta, Nación y Provincia refuerzan el compromiso de cuidar a las familias, garantizando que los productos que llegan a los hogares cumplan con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la legislación.

 

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