La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción será sede de un encuentro para acompañar a personas en proceso de duelo

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar del encuentro "Nuestras pérdidas, nuestro duelo", una propuesta destinada a brindar un espacio de escucha, reflexión y acompañamiento para quienes atraviesan el dolor por la pérdida de un ser querido o una situación significativa en sus vidas.
Locales28 de julio de 2026

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar del encuentro "Nuestras pérdidas, nuestro duelo", una propuesta destinada a brindar un espacio de escucha, reflexión y acompañamiento para quienes atraviesan el dolor por la pérdida de un ser querido o una situación significativa en sus vidas.

La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a las 15 horas, en la Casa Parroquial de la localidad, y estará a cargo del Equipo de Duelo del Centro de Espiritualidad Santa María – Filial Santa Fe.

Bajo el lema "¿Podemos encontrar sentido al dolor?", la jornada propone un momento de encuentro para compartir experiencias y fortalecer la esperanza desde la fe. Según expresan los organizadores, el objetivo es permitir que "Jesús toque, cure y transforme estas heridas que son puertas para vivir en el amor y descubrir el sentido de nuestras vidas".

La iniciativa busca acompañar a quienes atraviesan procesos de duelo, ofreciendo herramientas espirituales y un ámbito de contención donde el respeto, la escucha y la solidaridad ocupan un lugar central.
La invitación está abierta a todas las personas que deseen participar de este espacio de reflexión y apoyo, con la convicción expresada en el pasaje bíblico que acompaña la convocatoria: "Jesús está cerca de los que sufren de corazón" (Salmo 34,18).

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