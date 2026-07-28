Convocan a artesanos y emprendedores a participar de la Fiesta Patronal de San Carlos Norte

La Comuna de San Carlos Norte lanzó una convocatoria destinada a artesanos y emprendedores locales para formar parte de la próxima Fiesta del Pueblo, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto.

La propuesta busca revalorizar la producción local y ofrecer un espacio de exposición y comercialización para quienes desarrollan actividades artesanales y gastronómicas.

La invitación está dirigida a artesanos que elaboren producciones propias y a emprendedores dedicados a la pastelería artesanal de la localidad, quienes podrán integrar la feria cultural que formará parte de los festejos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es poner en valor el trabajo de los productores locales, promoviendo el encuentro entre vecinos y visitantes en el marco de una celebración que reunirá diversas propuestas culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto y podrán realizarse en la sede de la Comuna, ubicada en Calle Beck Bernard 417 de la localidad de San Carlos Norte. Además, los interesados pueden solicitar más información o inscribirse comunicándose al WhatsApp 3404 507756.