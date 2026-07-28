Convocan a artesanos y emprendedores a participar de la Fiesta Patronal de San Carlos Norte

La Comuna de San Carlos Norte lanzó una convocatoria destinada a artesanos y emprendedores locales para formar parte de la próxima Fiesta del Pueblo, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto. 
Locales28 de julio de 2026

La Comuna de San Carlos Norte lanzó una convocatoria destinada a artesanos y emprendedores locales para formar parte de la próxima Fiesta del Pueblo, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto. 

La propuesta busca revalorizar la producción local y ofrecer un espacio de exposición y comercialización para quienes desarrollan actividades artesanales y gastronómicas.

La invitación está dirigida a artesanos que elaboren producciones propias y a emprendedores dedicados a la pastelería artesanal de la localidad, quienes podrán integrar la feria cultural que formará parte de los festejos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es poner en valor el trabajo de los productores locales, promoviendo el encuentro entre vecinos y visitantes en el marco de una celebración que reunirá diversas propuestas culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto y podrán realizarse en la sede de la Comuna, ubicada en Calle Beck Bernard 417 de la localidad de San Carlos Norte. Además, los interesados pueden solicitar más información o inscribirse comunicándose al WhatsApp 3404 507756.

WhatsApp Image 2026-07-28 at 08.32.38
Te puede interesar
ScreenHunter_131

En San Carlos Sud festejamos el Día del Niño

Locales28 de julio de 2026
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 9 de Agosto a partir de las 14 h. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación del “SHOW DE PLIM PLIM”.
ScreenHunter_111

Este Domingo Festejamos el Día del Niño

Locales27 de julio de 2026
Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
ScreenHunter_119

El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

Locales25 de julio de 2026
Con la participación de 15 instituciones de San Carlos Centro, quedó conformada la nueva Comisión de Apoyo del Hospital Pedro Suchón. Además, se presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del 130° aniversario de la institución, entre ellas un concurso para escuelas, una muestra fotográfica y un Sunset Solidario destinado a recaudar fondos para el nuevo sector de rehabilitación.
Lo más visto
ScreenHunter_111

Este Domingo Festejamos el Día del Niño

Locales27 de julio de 2026
Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
ScreenHunter_119

El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

Locales25 de julio de 2026
Con la participación de 15 instituciones de San Carlos Centro, quedó conformada la nueva Comisión de Apoyo del Hospital Pedro Suchón. Además, se presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del 130° aniversario de la institución, entre ellas un concurso para escuelas, una muestra fotográfica y un Sunset Solidario destinado a recaudar fondos para el nuevo sector de rehabilitación.
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
ScreenHunter_121

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Política26 de julio de 2026
Celebró sus 130 años de vida con un almuerzo multitudinario donde resonó fuerte y claro que Unidos no tiene nada que ver con La Libertad Avanza: “Santa Fe es trabajo, producción, campo e industria. Es salud, educación, ciencia y universidad. Es solidaridad y esfuerzo colectivo. No nos van a encontrar nunca junto a los que desprecian estos valores”.