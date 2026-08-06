Sentido único de circulación en calle Almafuerte

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que calle ALMAFUERTE, en el tramo comprendido Mitre y Avenida Scalabrini Ortiz (frente al Paseo Parque de la Ciudad), tiene exclusivamente sentido de circulación de Este a Oeste, siendo permitido el estacionamiento, solamente paralelo al cordón norte.

De esta manera, calle Almafuerte posee el mismo sentido de circulación en toda su extensión.

Se solicita conducir con la debida precaución y respetar la cartelería instalada en el lugar.

En la misma línea, está previsto que las calles Mitre, Saavedra y Pueyrredón también tengan sentido único de circulación, con la ejecución de una nueva senda segura para bicicletas paralela al cordón oeste de calle Mitre. Este proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal hace 5 meses, sin respuesta alguna hasta la fecha.

En San Carlos Centro se HACE.