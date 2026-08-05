Las Colonias eligió su bandera: “Será un símbolo que reúna a todo el departamento”

El jurado honorífico convocado por el senador Rubén Pirola seleccionó por unanimidad el diseño ganador. La obra, su autoría y todas las propuestas participantes se conocerán durante una ceremonia pública.

El Departamento Las Colonias ya tiene la bandera que representará a sus pueblos y ciudades. La elección se realizó el sábado 1 de agosto en la Casa del Senado de Santa Fe en Esperanza, luego de varias horas de análisis y deliberación.

“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola, impulsor de la iniciativa e integrante del jurado.

La convocatoria reunió una importante cantidad de trabajos provenientes de distintas localidades del departamento y de otras ciudades santafesinas. Las propuestas se destacaron por su calidad artística, la investigación histórica y la interpretación de las bases del concurso.

“Cada trabajo mostró una mirada sensible y comprometida sobre Las Colonias. La participación alcanzada confirma que existe una identidad compartida y un profundo interés por expresarla”, señaló el senador.

El jurado honorífico estuvo integrado por María Betania Zenclussen, artista plástica de San Jerónimo Norte; Inés Beatriz Barlasina, artista plástica de Esperanza; Raúl Omar Krohling, escritor, historiador y miembro directivo del Museo de la Colonia de Humboldt; Nieves María Ebeling, artista plástica de Progreso; Luis Dona, artista plástico y restaurador de pintura mural de San Carlos Centro; Rubén Pirola, senador por Las Colonias; y Jorge Arta, técnico superior en Ceremonial y Protocolo y autor del pliego técnico.

La decisión fue adoptada por unanimidad y bajo las condiciones de confidencialidad establecidas. El diseño ganador, su autoría y la identidad de todos los participantes serán revelados en una ceremonia pública cuya fecha y lugar se anunciarán próximamente.

“Quiero agradecer a cada participante y a quienes asumieron con seriedad y transparencia la responsabilidad de elegir nuestra bandera. La presentación será el momento de encontrarnos alrededor de un símbolo que pertenece a cada pueblo, cada ciudad y cada vecino de Las Colonias”, concluyó Pirola.