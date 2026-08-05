Las Colonias eligió su bandera: “Será un símbolo que reúna a todo el departamento”

El jurado honorífico convocado por el senador Rubén Pirola seleccionó por unanimidad el diseño ganador. La obra, su autoría y todas las propuestas participantes se conocerán durante una ceremonia pública.
05 de agosto de 2026

El jurado honorífico convocado por el senador Rubén Pirola seleccionó por unanimidad el diseño ganador. La obra, su autoría y todas las propuestas participantes se conocerán durante una ceremonia pública.

El Departamento Las Colonias ya tiene la bandera que representará a sus pueblos y ciudades. La elección se realizó el sábado 1 de agosto en la Casa del Senado de Santa Fe en Esperanza, luego de varias horas de análisis y deliberación.

“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola, impulsor de la iniciativa e integrante del jurado.

La convocatoria reunió una importante cantidad de trabajos provenientes de distintas localidades del departamento y de otras ciudades santafesinas. Las propuestas se destacaron por su calidad artística, la investigación histórica y la interpretación de las bases del concurso.

“Cada trabajo mostró una mirada sensible y comprometida sobre Las Colonias. La participación alcanzada confirma que existe una identidad compartida y un profundo interés por expresarla”, señaló el senador.

El jurado honorífico estuvo integrado por María Betania Zenclussen, artista plástica de San Jerónimo Norte; Inés Beatriz Barlasina, artista plástica de Esperanza; Raúl Omar Krohling, escritor, historiador y miembro directivo del Museo de la Colonia de Humboldt; Nieves María Ebeling, artista plástica de Progreso; Luis Dona, artista plástico y restaurador de pintura mural de San Carlos Centro; Rubén Pirola, senador por Las Colonias; y Jorge Arta, técnico superior en Ceremonial y Protocolo y autor del pliego técnico.

La decisión fue adoptada por unanimidad y bajo las condiciones de confidencialidad establecidas. El diseño ganador, su autoría y la identidad de todos los participantes serán revelados en una ceremonia pública cuya fecha y lugar se anunciarán próximamente.

“Quiero agradecer a cada participante y a quienes asumieron con seriedad y transparencia la responsabilidad de elegir nuestra bandera. La presentación será el momento de encontrarnos alrededor de un símbolo que pertenece a cada pueblo, cada ciudad y cada vecino de Las Colonias”, concluyó Pirola.

ScreenHunter_024
Lo más visto
ScreenHunter_021

Hoy viernes: Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

Locales07 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco del Control de la Superpoblación de la Fauna Urbana y de lo establecido por la Ley Pcial. 13.383 reglamentada por el Ministerio de Salud, viene concretando planes de acción a los efectos de avanzar en la adecuación a la normativa vigente.
ScreenHunter_027

"Los Pumas" decomisaron carne vacuna, secuestraron armas en operativos preventivos en los Departamentos Las Colonias y Garay

Policiales06 de agosto de 2026
En el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", efectivos de la Sección N° 11 de Esperanza, del Destacamento Arroyo Leyes y del Puesto Fijo Las Cañas concretaron distintos procedimientos en los Departamentos Las Colonias y Garay, que derivaron en el secuestro de carne vacuna, armas de fuego, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre, además del traslado de varias personas por distintas infracciones.
ScreenHunter_039

Media sanción al proyecto de Pirola para fortalecer los principios éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

Política08 de agosto de 2026
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a la iniciativa presentada por Rubén Pirola que modifica el artículo 12 de la Ley 14.256 e incorpora la adhesión provincial a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. El proyecto suma estándares internacionales vinculados con derechos humanos, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad y avanza en consonancia con los nuevos derechos digitales incorporados a la Constitución Provincial en 2025.