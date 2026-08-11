Central San Carlos se consagró campeón del Abierto Sub 12

El vóley de Club Central San Carlos tuvo un destacado fin de semana de competencia, con una nueva consagración para sus categorías formativas.
Polideportivo11 de agosto de 2026

El vóley de Club Central San Carlos tuvo un destacado fin de semana de competencia, con una nueva consagración para sus categorías formativas.

En el Abierto Sub 12 organizado por el Club Rowing de Paraná, Central participó con dos equipos. El conjunto Central A tuvo una actuación sobresaliente y se quedó con el campeonato luego de ganar todos los partidos disputados a lo largo del certamen.

Por su parte, Central B también cumplió una muy buena actuación y logró avanzar hasta las semifinales de la Copa de Oro, donde quedó eliminado tras una meritoria participación.

La intensa agenda competitiva había comenzado el sábado, cuando la Sub 12 A participó del Grand Prix organizado por el Club Jorge Newbery, mientras que la Sub 12 B hizo lo propio en el Grand Prix del Club Sanjustino.

De esta manera, los equipos de Central San Carlos sumaron una importante cantidad de partidos y experiencias durante un fin de semana de mucho rodaje, que tuvo como broche de oro una nueva vuelta olímpica para la institución.

Desde el club celebraron el gran desempeño de las jugadoras y destacaron el crecimiento que vienen mostrando los equipos formativos, fruto del trabajo y la competencia constante.
Una vez más, el vóley de Central fue protagonista y dejó en lo más alto los colores de la institución. ¡Dale Central!

ScreenHunter_055
ScreenHunter_056
Te puede interesar
ScreenHunter_025

“Hamburguesa Bingo” se realizará este viernes 7 de agosto

Polideportivo06 de agosto de 2026
La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Deportivo Unión Progresista (C.D.U.P.) de San Carlos Sud anunció la reprogramación de su tradicional Hamburguesa Bingo, una propuesta recreativa destinada a reunir a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad en una noche de entretenimiento.
ScreenHunter_007

Victoria y doble podio de Benja Peralta

Polideportivo03 de agosto de 2026
Benjamín Peralta logró una impresionante victoria en la Carrera 2 de la 3a Fecha del Campeonato Latinoamericano de R3 Talent en Cascavel, Brasil. Superó por 0.015 milésimas de segundos al brasileño y líder del campeonato Heitor Ourinho.
Lo más visto
ScreenHunter_027

"Los Pumas" decomisaron carne vacuna, secuestraron armas en operativos preventivos en los Departamentos Las Colonias y Garay

Policiales06 de agosto de 2026
En el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", efectivos de la Sección N° 11 de Esperanza, del Destacamento Arroyo Leyes y del Puesto Fijo Las Cañas concretaron distintos procedimientos en los Departamentos Las Colonias y Garay, que derivaron en el secuestro de carne vacuna, armas de fuego, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre, además del traslado de varias personas por distintas infracciones.
ScreenHunter_039

Media sanción al proyecto de Pirola para fortalecer los principios éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

Política08 de agosto de 2026
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a la iniciativa presentada por Rubén Pirola que modifica el artículo 12 de la Ley 14.256 e incorpora la adhesión provincial a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. El proyecto suma estándares internacionales vinculados con derechos humanos, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad y avanza en consonancia con los nuevos derechos digitales incorporados a la Constitución Provincial en 2025.
ScreenHunter_046

En una semana hubo 37 allanamientos y 26 detenidos por microtráfico y abuso de armas en los departamentos La Capital, Las Colonias (San Jerónimo Norte) y San Justo

Policiales10 de agosto de 2026
Los operativos se realizaron en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Frontera, San Justo y en San Jerónimo Norte. En una vivienda del barrio Barranquitas, en la capital provincial, se secuestró un arsenal con 12 armas de fuego. En total, los procedimientos permitieron incautar más de 1,1 kilos de cocaína, equivalentes a unas 2.000 dosis.