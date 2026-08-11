Central San Carlos se consagró campeón del Abierto Sub 12

El vóley de Club Central San Carlos tuvo un destacado fin de semana de competencia, con una nueva consagración para sus categorías formativas.

En el Abierto Sub 12 organizado por el Club Rowing de Paraná, Central participó con dos equipos. El conjunto Central A tuvo una actuación sobresaliente y se quedó con el campeonato luego de ganar todos los partidos disputados a lo largo del certamen.

Por su parte, Central B también cumplió una muy buena actuación y logró avanzar hasta las semifinales de la Copa de Oro, donde quedó eliminado tras una meritoria participación.

La intensa agenda competitiva había comenzado el sábado, cuando la Sub 12 A participó del Grand Prix organizado por el Club Jorge Newbery, mientras que la Sub 12 B hizo lo propio en el Grand Prix del Club Sanjustino.

De esta manera, los equipos de Central San Carlos sumaron una importante cantidad de partidos y experiencias durante un fin de semana de mucho rodaje, que tuvo como broche de oro una nueva vuelta olímpica para la institución.

Desde el club celebraron el gran desempeño de las jugadoras y destacaron el crecimiento que vienen mostrando los equipos formativos, fruto del trabajo y la competencia constante.

Una vez más, el vóley de Central fue protagonista y dejó en lo más alto los colores de la institución. ¡Dale Central!