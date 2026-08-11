Cattalini: “La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia”

La diputada provincial impulsa una Ley de Primera Infancia que busca convertir los primeros años de vida en una verdadera política de Estado. Este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para presentar la iniciativa e intercambiar miradas sobre cómo garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.
Política11 de agosto de 2026

La diputada provincial impulsa una Ley de Primera Infancia que busca convertir los primeros años de vida en una verdadera política de Estado. Este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para presentar la iniciativa e intercambiar miradas sobre cómo garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.

Lionella Cattalini presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de Ley de Primera Infancia que propone garantizar derechos y un piso de prestaciones desde la gestación hasta los cinco años. Como parte de ese trabajo, este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para intercambiar experiencias y miradas sobre las políticas destinadas a los primeros años de vida.

La propuesta parte de una premisa: buena parte de las desigualdades que intentamos reparar más adelante comienzan a construirse durante los primeros años.

“Cuando hablamos de desigualdad, de educación, de violencia o de oportunidades, muchas veces discutimos cuando los problemas ya están instalados. Tenemos que empezar a mirar el principio de las cosas. Lo que ocurre durante los primeros años de vida deja huellas para siempre”, sostuvo Cattalini.

ENCUENTRO CON UNICEF

Como parte del proceso de construcción de la ley, Cattalini acompañada por Cecilia Nieto directora de la Usina Social, se reunió en Buenos Aires con Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social, y Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina, a quienes acercó el proyecto para que puedan analizarlo y realizar aportes.

Durante el encuentro intercambiaron experiencias de políticas de primera infancia implementadas en otras provincias, tanto aquellas que mostraron buenos resultados como las que encontraron dificultades, y analizaron aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una legislación integral y sostenible. 

Los representantes de UNICEF se mostraron además dispuestos a participar de las instancias de trabajo en comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados durante el tratamiento del proyecto.

“Queremos que esta ley se construya escuchando y sumando conocimiento. Hay experiencias que funcionaron, otras de las que podemos aprender y mucha evidencia disponible. No se trata de empezar de cero, sino de tomar todo ese aprendizaje y construir la mejor política posible para la primera infancia en Santa Fe”, señaló la diputada.

LA NIÑEZ COMO POLÍTICA DE ESTADO

Uno de los ejes centrales de la propuesta es cambiar la forma en que se piensa la inversión pública destinada a la niñez. Los fundamentos recogen evidencia sobre el impacto que tienen las intervenciones tempranas en la salud, la educación, los ingresos y las oportunidades futuras de las personas. Desde esa perspectiva, destinar recursos a esta etapa no debe entenderse como una respuesta asistencial, sino como una decisión estratégica para el desarrollo de la provincia.

“La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia. Invertir al principio es generar oportunidades, pero también evitar desigualdades que después son mucho más difíciles y costosas de revertir”, afirmó Cattalini.

La ley busca articular las respuestas que hoy existen en distintas áreas del Estado y garantizar condiciones básicas de salud, alimentación, cuidado, educación y desarrollo, independientemente del lugar donde viva cada familia o de sus posibilidades económicas. También establece la prioridad de las políticas de primera infancia en la asignación de los recursos públicos.

“No queremos sumar un programa más. Queremos que Santa Fe tenga una política integral, con planificación, presupuesto y continuidad. Que acompañar los primeros años no dependa de la sensibilidad de un gobierno ni vuelva a empezar de cero cada cuatro años”, sostuvo.

Según datos del Censo 2022 incorporados a los fundamentos, las niñas, niños y adolescentes representan el 25,4% de la población santafesina. Para Cattalini, esa dimensión también debe expresarse a la hora de definir prioridades: “Uno de cada cuatro santafesinos es una niña, un niño o un adolescente. Si decimos que son una prioridad, eso tiene que verse reflejado cuando planificamos y cuando decidimos dónde ponemos los recursos”.

“Podemos seguir destinando enormes esfuerzos a reparar desigualdades cuando ya se produjeron o podemos actuar antes. Cuidar los primeros años es ampliar las oportunidades desde el principio. Es decidir hoy qué provincia queremos tener mañana”, concluyó Cattalini.

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