Se solicita información del paradero de Paulina Tatiana Bruno Albera. Fue vista por última vez en la ciudad de Gálvez

Tiene 17 años y está desaparecida desde el pasado 25 de diciembre de 2025. Fue vista por última vez en la ciudad de Gálvez.
Zonales15 de julio de 2026

Tiene 17 años y está desaparecida desde el pasado 25 de diciembre de 2025. Fue vista por última vez en la ciudad de Gálvez.

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicita cualquier información sobre Paulina Tatiana Bruno Albera, de 17 años, quien habría sido vista por última vez en Gálvez (departamento San Jerónimo) el 25 de diciembre de 2025.

Según consta en la denuncia, Paulina es oriunda de Santa Clara de Buena Vista (departamento Las Colonias). Tiene tez trigueña, ojos color marrones, contextura delgada, 1.50 de estatura, cabellos cortos rojizos. Posee un arito en el lado izquierdo del labio y otro en la nariz. Se presume que podría tener un tatuaje en el cuello, realizado con posterioridad a su desaparición.

En su búsqueda interviene la Comisaría 2da. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia y la Fiscalía Regional N°1 a cargo del Dr. Julio Lema.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a dar con su paradero. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en calle Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 - 1° Piso (ala Dorrego) de la ciudad de Rosario; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; a los teléfonos 3425357756 / 0800-5553348; o llamar al 911.

ScreenHunter_074
Te puede interesar
03092021-asamblea

Convocatoria a la Asamblea General de la Asociación Civil “Mi Patria”

Zonales08 de abril de 2026
La Asociación Civil “Mi Patria” invita a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de Abril del corriente año, en primera convocatoria a las 20:30 hs. y en segunda convocatoria a las 21:00 hs., en el local del Motor Club “Raúl Tántera” cito en calle Suboficial Mayor José Domingo Savino 838 de la localidad de Gessler, para tratar el siguiente orden del día:
Lo más visto
ScreenHunter_171

Hoy viernes: Teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” HOY VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
ScreenHunter_055

Hoy: Tarde de teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
A modo de cierre de las vacaciones de invierno, hoy Viernes a las 16,30 hs. en el SUM Comunal de calle San Martín 952 de San Carlos Sud, y con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA se presentará la obra teatral para niños “Misterio en el callejón 34”, una historia con mucho misterio.

ScreenHunter_067

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Locales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.