Se solicita información del paradero de Paulina Tatiana Bruno Albera. Fue vista por última vez en la ciudad de Gálvez

Tiene 17 años y está desaparecida desde el pasado 25 de diciembre de 2025. Fue vista por última vez en la ciudad de Gálvez.

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicita cualquier información sobre Paulina Tatiana Bruno Albera, de 17 años, quien habría sido vista por última vez en Gálvez (departamento San Jerónimo) el 25 de diciembre de 2025.

Según consta en la denuncia, Paulina es oriunda de Santa Clara de Buena Vista (departamento Las Colonias). Tiene tez trigueña, ojos color marrones, contextura delgada, 1.50 de estatura, cabellos cortos rojizos. Posee un arito en el lado izquierdo del labio y otro en la nariz. Se presume que podría tener un tatuaje en el cuello, realizado con posterioridad a su desaparición.

En su búsqueda interviene la Comisaría 2da. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia y la Fiscalía Regional N°1 a cargo del Dr. Julio Lema.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a dar con su paradero. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en calle Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 - 1° Piso (ala Dorrego) de la ciudad de Rosario; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; a los teléfonos 3425357756 / 0800-5553348; o llamar al 911.