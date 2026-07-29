Finalizó el curso de panadería con masa madre

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los diversos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en los diferentes espacios.

Por estos días, finalizó con total éxito y cupo completo, el curso de “PANADERÍA CON MASA MADRE” desarrollado en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”. Durante el mismo se brindaron herramientas teórico prácticas para la elaboración de una gran variedad de preparaciones utilizando técnicas ancestrales de fermentación natural, además de explorar los beneficios nutricionales de la masa madre y cómo influye en la digestión y el sabor del pan.

“Nos llena de satisfacción la continuidad y la diversidad de este Programa que se sigue ampliando, enriqueciendo y que tiene un alcance extraordinario en la comunidad. Estas capacitaciones de la mano de expertos, como son en este caso los chicos de Mica Madre, sin ningún tipo de costo para los sancarlinos, tienen un valor inmensurable. Son el motor principal para transformar ideas aisladas en negocios sostenibles y generar verdaderas oportunidades de movilidad económica para nuestros emprendedores”, comentó el Intendente Placenzotti.

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