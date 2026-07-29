Torneo de bochas: abren las inscripciones para una nueva propuesta recreativa del CET

El Centro de Encuentro y Terapia (CET) abrió la inscripción para un Torneo de Bochas que se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y el encuentro entre los participantes.
Locales29 de julio de 2026

El Centro de Encuentro y Terapia (CET) abrió la inscripción para un Torneo de Bochas que se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y el encuentro entre los participantes.

La actividad comenzará el 11 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre, realizándose todos los martes, de 13.30 a 15.30, en las instalaciones del Bochín Bochas Club.

Los interesados podrán inscribirse de manera presencial en el CET o a través de las redes sociales de la institución, hasta el 5 de agosto. Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación.

Además de la propuesta deportiva y recreativa, el torneo contará con importantes premios para los participantes, según anunciaron los organizadores.

La iniciativa busca fomentar la práctica de las bochas en un ámbito de integración y compañerismo, ofreciendo un espacio de participación para quienes deseen disfrutar de esta tradicional disciplina.

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