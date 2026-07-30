Comienza una obra clave: Desagüe pluvial de calle López y Planes

La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico, y el Secretario de Recursos Hídricos Nicolás Mijich, firmaron un convenio para la entrega de un aporte económico destinado a la ejecución de la obra de desagüe pluvial sobre calle López y Planes.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles San Martín y Moreno, beneficiando tanto el sector sur, lindante con San Carlos Sud, como el sector norte, en el límite con San Carlos Centro.

Esta obra permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y optimizar la seguridad y transitabilidad de una zona de gran importancia para la comunidad.

Un paso más que se concreta gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.