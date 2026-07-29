Sesiona el Concejo Municipal

El día 30 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política29 de julio de 2026

El día 30 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-  Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. -

3- Proyecto de RESOLUCIÓN apoyo a la Iniciativa Legislativa N° 15152/26 sobre la Prohibición del Turismo Cinegético y los Cotos de Caza en la Provincia de Santa Fe. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”. 

4- Proyecto de Minuta De Comunicación: solicita informe el estado de situación de la obra de desagües cloacales, en el pasaje público ubicado sobre calle Corrientes, Entre Mitre y Saavedra. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”. -

5- DESPACHO N° 011/26: Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Minuta de Comunicación- solicita al D.E.M proceda al mejoramiento de la iluminación en calle Mitre (entre Mendoza y San Luis) y en calle Saavedra (entre Mendoza y San Luis). 

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