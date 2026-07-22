Murió Gabriel Real, dirigente del PDP de Santa Fe y secretario de Asuntos Legislativos

El dirigente santafesino falleció en Estados Unidos. Nacido en Firmat, fue diputado provincial, secretario general del Partido Demócrata Progresista y actualmente estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de las instituciones, la calidad democrática y el diálogo político.

La política santafesina recibió la noticia del fallecimiento de Gabriel Real, dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) y actual secretario de Asuntos Legislativos de la provincia de Santa Fe.

Real murió en Estados Unidos, según se informó en las últimas horas. Su partida deja una trayectoria vinculada al ámbito legislativo y partidario, pero también una mirada sobre la política que, en una de sus últimas intervenciones públicas, puso el foco en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad y fortalecer el servicio público.

Nacido en Firmat, Real construyó buena parte de su recorrido político e institucional en Santa Fe. Fue cuatro veces diputado provincial y desde ese lugar participó de iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones, la calidad democrática y el respeto por la Constitución.

Su concepción de la actividad pública estaba ligada a la importancia de contar con reglas claras y con instituciones capaces de garantizar derechos y construir una sociedad más justa.

En los últimos años, su experiencia política y técnica lo llevó a ocupar la Secretaría de Asuntos Legislativos, desde donde aportó al funcionamiento del Poder Legislativo y al vínculo entre las distintas instituciones. En paralelo, tuvo responsabilidades dentro del PDP, una fuerza con una larga historia en la política santafesina.



Una trayectoria vinculada a las instituciones y al Poder Legislativo

Real fue diputado provincial de Santa Fe, cargo desde el cual representó a los santafesinos y participó en el debate de distintas iniciativas. Su trabajo legislativo estuvo atravesado por una preocupación central: el fortalecimiento institucional como una herramienta para mejorar el funcionamiento del Estado y la vida democrática.

En ese recorrido defendió la importancia del respeto por la Constitución y de la existencia de normas que permitan ordenar la convivencia social. Desde su perspectiva, las reglas claras constituyen una condición necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa, con instituciones sólidas y capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos.

Su formación jurídica y su experiencia en el ámbito legislativo también fueron parte de su perfil político. Esa combinación lo llevó a involucrarse en los debates sobre el futuro institucional de la provincia y, más recientemente, a ser candidato a Convencional Constituyente.

En esa oportunidad, planteó su intención de poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de una reforma constitucional moderna para Santa Fe. El objetivo, según expresó, era contribuir a fortalecer derechos y consolidar instituciones sólidas de cara al futuro de la provincia.

Además de su paso por la Legislatura, Real ocupó un lugar central en la estructura del Partido Demócrata Progresista. Fue secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP durante el período 2024-2026, una responsabilidad desde la cual participó de la vida interna de la fuerza y de su posicionamiento frente a los principales debates políticos.

Su actividad partidaria se desarrolló en paralelo con su función institucional como secretario de Asuntos Legislativos, desde donde aportaba su conocimiento al trabajo relacionado con el Poder Legislativo y al diálogo entre las instituciones.

"La sociedad necesita una mejor política", una de sus últimas reflexiones

Una de las últimas intervenciones públicas de Gabriel Real estuvo vinculada precisamente con su manera de entender la política. El 24 de junio de 2026, en el marco del ciclo "Reflexiones Demócratas", compartió un mensaje titulado "La sociedad necesita una mejor política".

La reflexión fue presentada durante el Congreso del Partido Demócrata Progresista realizado en San Miguel de Tucumán. En ese contexto, Real analizó el escenario político argentino y planteó algunos de los desafíos que enfrenta la dirigencia en un momento marcado por las demandas sociales y por una creciente necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

Durante su intervención, sostuvo que la política atraviesa una etapa de profundos desafíos y cuestionó la presencia frecuente de la confrontación, los agravios y las contradicciones en el debate público. Frente a ese escenario, propuso recuperar el sentido original de la actividad política como una herramienta para resolver los problemas concretos de la ciudadanía y trabajar por el bien común.

Para Real, la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos no debía limitarse a la discusión partidaria.

Por el contrario, consideraba que ejercer la política implicaba asumir responsabilidades, sostener las convicciones con coherencia y trabajar para transformar aquellas realidades que necesitan cambios.

En esa misma línea, remarcó que la sociedad necesita dirigentes capaces de actuar con responsabilidad y honestidad, pero también con una verdadera vocación de diálogo. Para el dirigente santafesino, la construcción de acuerdos debía ocupar un lugar central frente a las divisiones y los enfrentamientos que atraviesan la discusión política.

Otro de los conceptos que dejó en aquella reflexión fue la necesidad de no responder al desencanto social con un mayor alejamiento de la política. Por el contrario, consideraba que la salida debía ser fortalecerla a partir de una práctica más cercana a la ciudadanía, transparente y comprometida con los valores democráticos.

"La sociedad necesita una mejor política" sintetizó así una de las principales preocupaciones que Real había expresado en sus últimos años de actividad pública. Desde su mirada, recuperar la confianza requería dirigentes capaces de mantener una relación coherente entre lo que dicen y lo que hacen, además de asumir los desafíos del presente con responsabilidad y una perspectiva de futuro. Fuente: el Litoral