Pirola impulsa dos nuevos natatorios en Esperanza

El senador provincial Rubén Pirola firmó convenios con las autoridades de los clubes Unión y Defensores para construir dos piletas a través del programa Deporte y Recreación. La iniciativa permitirá ampliar las propuestas deportivas, educativas y recreativas durante el verano.

El programa Deporte y Recreación sumará dos nuevos natatorios en la ciudad de Esperanza. El senador provincial por Las Colonias, Rubén Pirola, firmó los convenios correspondientes con las autoridades de los clubes Unión y Defensores, instituciones que avanzarán con la preparación de los espacios destinados a las obras.

“Con estos dos natatorios van a ser 19 en todo nuestro Departamento y serán la tercera y cuarta pileta en Esperanza”, destacó Pirola.

La incorporación de ambos clubes permitirá ampliar las actividades durante el período estival, sumar nuevas colonias de verano y fortalecer el vínculo con las escuelas primarias de la ciudad.

“Buscamos generar nuevas posibilidades de inclusión para que las instituciones puedan compartir esta alternativa con sus socios y formar parte de las colonias de verano que se desarrollan desde hace muchos años junto con el Gobierno de la Provincia”, explicó el senador.

Un programa que sigue creciendo

Deporte y Recreación nació con el propósito de acercar infraestructura deportiva a las comunidades del Departamento Las Colonias. Su desarrollo permitió que clubes y entidades de distintas localidades incorporaran natatorios y crearan propuestas abiertas a niños, jóvenes y familias.

En Esperanza, las experiencias realizadas en la Asociación Deportiva Juventud y el Club Bartolomé Mitre mostraron resultados positivos, especialmente por la participación de estudiantes de escuelas primarias y el crecimiento de las actividades recreativas.

“Entendemos que es una manera de incluir y de lograr que todos los niños de Esperanza tengan la posibilidad de acceder durante el verano a los distintos programas existentes”, afirmó Pirola.

El senador adelantó que el objetivo es continuar conversando con Sportivo del Norte, San Lorenzo y otras instituciones vinculadas con el deporte que tengan interés en incorporarse al programa.

El compromiso de los clubes

Los convenios establecen responsabilidades compartidas para concretar cada proyecto. El programa contempla la instalación del natatorio, mientras las instituciones dispondrán la provisión de energía, agua y el cerramiento necesario para garantizar la seguridad del espacio.

“Cada club suma desde su lugar los elementos necesarios para que el natatorio pueda funcionar. Durante el proceso evaluamos las necesidades que aparecen y trabajamos junto con la institución para encontrar las mejores respuestas”, indicó Pirola.

En el Club Unión, el proyecto dejará preparada la infraestructura necesaria para incorporar en el futuro un sistema de climatización.

“Unión nos planteó la posibilidad de dejar todo previsto para poder calefaccionar el natatorio en algún momento. Nuestro equipo ya está trabajando con el club sobre esa alternativa”, precisó.

Durante los próximos meses, Unión y Defensores avanzarán con las tareas correspondientes para incorporar nuevas colonias de vacaciones y actividades recreativas. Con su llegada, el programa Deporte y Recreación alcanzará los 19 natatorios en el Departamento Las Colonias.