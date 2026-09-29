Curso de Manipulación Segura de Alimentos en San Carlos Norte

La Comuna de San Carlos Norte anunció la realización de un Curso de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a brindar herramientas y conocimientos fundamentales para el correcto manejo de los alimentos y contribuir a garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria.

La capacitación se desarrollará durante los días 5 y 6 de octubre, a partir de las 13:30 horas, en las instalaciones del Centro Cultural de la localidad.

La propuesta cuenta con la participación de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) y busca promover prácticas responsables en la manipulación de alimentos, un aspecto fundamental para prevenir riesgos y cuidar la salud de la comunidad.

Desde la Comuna de San Carlos Norte informaron que las inscripciones se encuentran abiertas, por lo que quienes estén interesados en participar podrán registrarse para formar parte de esta capacitación.