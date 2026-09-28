Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 28 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Elisabeth Gieferl. 
Necrológicas28 de septiembre de 2026

Falleció hoy Lunes 28 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Elisabeth Gieferl. 

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Lunes 28 de Septiembre a las 17:00 horas hacia el Cementerio Municipal donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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