Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 28 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Elisabeth Gieferl.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Lunes 28 de Septiembre a las 17:00 horas hacia el Cementerio Municipal donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios