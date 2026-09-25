“Polo Tecnológico 3D San Carlos”
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en Convenio con la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales, avanza con el proyecto para la creación del “POLO TECNOLÓGICO 3D SAN CARLOS: Impulsando el Diseño y la Fabricación del Futuro”. Será un moderno ecosistema de innovación, ideado específicamente para aprender a diseñar y fabricar en tres dimensiones, promoviendo y potenciando el desarrollo técnico, el dinamismo productivo y la creatividad de los sancarlinos.
El mismo, funcionará en el ámbito del Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, y permitirá que los sancarlinos accedan a una infraestructura que combinará hardware avanzado, redes de conectividad masiva, áreas multidisciplinarias y espacios maker, proyectándose como un punto de encuentro clave para el fortalecimiento de las capacidades en diferentes niveles, escalas y enfoques.
Modelado y Diseño 3D, Tecnología Aditiva, Fabricación y Operación, Manejo Práctico de Software, Desarrollo Emprendedor, Formulación de Unidades de Negocios, Rondas y Encuentros de Networking, serán algunos de sus ejes. Además, Ámbito de Vinculación y Conexión para Startups, Empresas y Universidades, con Iniciativas de Articulación Académica-Industrial.
“Tenemos la firme convicción de que la innovación, la ciencia y la tecnología no pertenecen al futuro, sino que son las herramientas que necesitamos dominar hoy mismo para crecer”, manifestó el Intendente Placenzotti. “Queremos que cada joven, cada estudiante o cada emprendedor local que tenga una idea o cada industrial, cuente con la infraestructura de última generación para el diseño digital y materializar un prototipo físico en este mismo lugar. Con estas nuevas instalaciones estaremos abriendo las puertas a una capacitación de calidad que creará un nuevo mercado laboral tecnológico en nuestra propia ciudad”, destacó con mucho entusiasmo el Jefe de Gobierno.