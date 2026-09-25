El clima cambió los planes… pero no las ganas de festejar

Por las condiciones climáticas previstas para este Domingo 27 de septiembre, el Acto Oficial por el 168° Aniversario de la Colonia San Carlos y el Beck Festival Gastronómico y Cervecero se reprograman.

NUEVA FECHA: DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Música.

Cerveza.

Gastronomía.

Feria y actividades para toda la familia.

La fiesta se hace esperar un poquito más… pero nos espera con todo

Plaza “27 de Septiembre”.

Nos encontramos el 18 de Octubre para celebrar juntos