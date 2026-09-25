El clima cambió los planes… pero no las ganas de festejar

“Polo Tecnológico 3D San Carlos”Locales25 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en Convenio con la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales, avanza con el proyecto para la creación del “POLO TECNOLÓGICO 3D SAN CARLOS: Impulsando el Diseño y la Fabricación del Futuro”. Será un moderno ecosistema de innovación, ideado específicamente para aprender a diseñar y fabricar en tres dimensiones, promoviendo y potenciando el desarrollo técnico, el dinamismo productivo y la creatividad de los sancarlinos.