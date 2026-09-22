Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció anoche en Coronda a la edad de 76 años, la Señora Marta Cecilia Zita Favre viuda de Ramonda.

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, partiendo el servicio de la sala a la hora 11:30. Servicio Sentir Carruajes.