Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció anoche en Coronda a la edad de 76 años, la Señora Marta Cecilia Zita Favre viuda de Ramonda.
Necrológicas22 de septiembre de 2026

Falleció anoche en Coronda a la edad de 76 años, la Señora Marta Cecilia Zita Favre viuda de Ramonda.

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, partiendo el servicio de la sala a la hora 11:30. Servicio Sentir Carruajes.

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