Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas27 de agosto de 2026
Falleció ayer Miércoles 26 de Agosto en San Jerónimo Norte a la edad de 63 años, la Señora Daniela María Del Huerto Ramón Escobar viuda De Tevez.
Falleció hoy Jueves 27 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el Señor José Fernando Foti Del Porto.
Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de dicha ciudad y recibirán sepultura mañana Viernes 28 de Agosto partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 9:00 horas.
Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios