Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Jueves 27 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el Señor José Fernando Foti Del Porto.

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de dicha ciudad y recibirán sepultura mañana Viernes 28 de Agosto partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 9:00 horas.

Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios