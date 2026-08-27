Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer Miércoles 26 de Agosto en San Jerónimo Norte a la edad de 63 años, la Señora Daniela María Del Huerto Ramón Escobar viuda De Tevez.
Necrológicas27 de agosto de 2026

Falleció ayer Miércoles 26 de Agosto en San Jerónimo Norte a la edad de 63 años, la Señora Daniela María Del Huerto Ramón Escobar viuda De Tevez. 

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Jueves 27 de Agosto hacia el Cementerio Municipal a las 11:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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