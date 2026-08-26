Sesiona el Concejo Municipal

El día 27 de Agosto de 2026 a las 07:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
26 de agosto de 2026

El día 27 de Agosto de 2026 a las 07:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
 
3- Proyecto de ORDENANZA: Adhiérase la Municipalidad de San Carlos Centro a los principios, objetivos y finalidades establecidos por la Ley Provincial N° 14.471, denominada “Ley Ema”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo  y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
 
4- Proyecto de ORDENANZA: Adhiérase la Municipalidad de San Carlos Centro a la Declaración de Emergencia Hídrica dispuesta por la Ley Provincial N° 14.477, en los Términos y durante el plazo establecido por dicha Norma y sus eventuales prórrogas. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo  y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de RESOLUCIÓN: Expresa el acompañamiento y beneplácito del Concejo  Municipal el Proyecto de  Ley de Autoría  de Senador  Rubén Pirola, que propicia la creación  del Provincial de Prevención del suicidio mediante el número telefónico abreviado 135.-  Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo  y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
 
6- Proyecto de ORDENANZA: Por  el cual  se crea el “Sistema Municipal de Cuidados  de San Carlos Centro”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren  Partido “Alternativa Sancarlina”.-
 
7- DESPACHO N° 018/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN  por el cual solicita  al D.E.M.  recepción  de certificados  médicos de Agentes Municipales.-
 
8- DESPACHO N°019/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el cual  fija el Presupuesto Año 2027- Concejo Municipal San Carlos Centro.-

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