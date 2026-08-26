Sesiona el Concejo Municipal

El día 27 de Agosto de 2026 a las 07:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-



3- Proyecto de ORDENANZA: Adhiérase la Municipalidad de San Carlos Centro a los principios, objetivos y finalidades establecidos por la Ley Provincial N° 14.471, denominada “Ley Ema”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-



4- Proyecto de ORDENANZA: Adhiérase la Municipalidad de San Carlos Centro a la Declaración de Emergencia Hídrica dispuesta por la Ley Provincial N° 14.477, en los Términos y durante el plazo establecido por dicha Norma y sus eventuales prórrogas. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de RESOLUCIÓN: Expresa el acompañamiento y beneplácito del Concejo Municipal el Proyecto de Ley de Autoría de Senador Rubén Pirola, que propicia la creación del Provincial de Prevención del suicidio mediante el número telefónico abreviado 135.- Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-



6- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el “Sistema Municipal de Cuidados de San Carlos Centro”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren Partido “Alternativa Sancarlina”.-



7- DESPACHO N° 018/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN por el cual solicita al D.E.M. recepción de certificados médicos de Agentes Municipales.-



8- DESPACHO N°019/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el cual fija el Presupuesto Año 2027- Concejo Municipal San Carlos Centro.-