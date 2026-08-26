El día 27 de agosto a las 11:30 hs. se reunirá el “Concejo Joven” edición 2026 en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día:



1- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el que solicita al D.E.M. mejora y ampliación del Servicio de Transporte Público. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.



2- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el que se solicita Limpieza de Desagües Pluviales en toda la localidad. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.



3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se Declara de Interés Educativo y Cultural el vigésimo aniversario del Microemprendimiento Escolar llevado a cabo por los y las Estudiantes de 5° Año de la E.E.S.O. P.I. N°8124 “ Corazón de Jesús”. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.



4- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se establecen Normas de Tránsito seguras en los horarios de Ingreso y Salida de los Establecimientos Educativos. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.



5- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario Municipal (GPIM). Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”.



6- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Programa Municipal de Prevención y Concientización sobre el Ciberacoso y Violencia Digital. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”



7- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Programa de Cuidado y Acompañamiento Estudiantil. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”, Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”, Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.



8- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el que se solicita control y tratamiento de Efluentes a Empresas Locales. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”, Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.



9- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Por el que se solicita al D.E.M. mejoras y mantenimiento de los distintos Espacios Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas de la Ciudad. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”



10- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual establece sentido único de Circulación para las calles Mitre, Saavedra y Pueyrredón. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.