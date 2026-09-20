La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos realiza el Conversatorio “Historias de Inmigrantes Italianas y Saboyanas afincadas en esta región”

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos invita al Conversatorio “Historias de Inmigrantes Italianas y Saboyanas afincadas en esta región”, que estará a cargo de la Dra. Norma Battú de Reta.
Locales20 de septiembre de 2026

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos invita al Conversatorio “Historias de Inmigrantes Italianas y Saboyanas afincadas en esta región”, que estará a cargo de la Dra. Norma Battú de Reta.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, a las 17:00 hs, en la sede de la Asociación Saboyana, La Carlota 304 de San Carlos Norte.

Esta propuesta se realiza en el marco del Mes del Inmigrante y de la conmemoración del 168º aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, una fecha que nos invita a recordar y valorar las historias de quienes llegaron a estas tierras, dejando profundas huellas en nuestra identidad, nuestra cultura y en la construcción de nuestras comunidades.

Será una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, mantener viva la memoria de nuestros antepasados y compartir historias que forman parte de nuestra identidad.

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