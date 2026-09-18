El Torneo de Fútbol Femenino Sabalito reunirá a 100 equipos en su segunda edición

En horas de la noche de este jueves se presentó el Torneo de Fútbol Sabalito Femenino en el Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”. 
Polideportivo18 de septiembre de 2026

En horas de la noche de este jueves se presentó el Torneo de Fútbol Sabalito Femenino en el Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”. 

En la oportunidad, el Gerente del Club Central Lautaro Yost realizó la presentación del panel que luego disertó sobre el evento, el Presidente del Club Central Daniel Berardo, el Intendente Juan José Placenzotti, el Gerente Comercial de la Asociación Mutual David Tisocco, el Presidente del Torneo Adrián Alloa, la Coordinadora de la Subcomisión Silvina Morcillo y el Coordinador Deportivo, Gonzalo Schmidhalter.

La segunda edición del Torneo Infantil de Fútbol Femenino “Sabalito” del Club Central San Carlos se llevará adelante los días 25, 26 y 27 de septiembre y contará con una convocatoria que marcará un importante crecimiento respecto de su primera edición. El certamen internacional reunirá a 100 equipos de distintos puntos del país.

La competencia contará con las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, luego de que la organización decidiera incorporar una nueva división para esta edición. De esta manera, se buscará ampliar la participación y ofrecer mayores posibilidades para las niñas y jóvenes que formarán parte del encuentro.
El año pasado, el torneo había contado con 82 equipos, mientras que en esta oportunidad se alcanzará la cifra de 100 conjuntos, lo que reflejará el crecimiento que viene experimentando el fútbol femenino infantil de la institución y la convocatoria que tendrá la propuesta.

La competencia recibirá delegaciones provenientes de diferentes lugares del país, entre ellos Entre Ríos, Rosario, el norte de Santa Fe, Corrientes, Tucumán y Mendoza, además de clubes reconocidos que llegarán para formar parte de esta segunda edición.

Desde la institución anfitriona se destacó que se estará trabajando intensamente para recibir a las delegaciones y brindarles las mejores condiciones durante su estadía. Asimismo, quienes ya hayan participado de la primera edición podrán encontrarse con un club y un predio que presentarán numerosas obras y mejoras en marcha.

El torneo también tendrá una importante repercusión para la ciudad, ya que permitirá recibir a familias y delegaciones de distintos puntos del país, contribuyendo a proyectar a San Carlos más allá de las fronteras de la provincia.

Desde la organización se remarcará que las niñas serán las grandes protagonistas del encuentro y que el objetivo no estará centrado únicamente en la competencia deportiva, sino también en generar espacios de encuentro, compañerismo y nuevos vínculos entre jugadoras, familias y clubes.

De esta manera, el Torneo Sabalito se preparará para vivir una segunda edición con una convocatoria récord, reafirmando el crecimiento del fútbol femenino infantil y el compromiso de la institución con el desarrollo de esta disciplina.

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