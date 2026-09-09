Central San Carlos, tricampeón de la Copa de Oro Sub 15 en Uruguay

El vóley del Club Central San Carlos volvió a escribir una página destacada en su historia. Por tercer año consecutivo, el equipo Sub 15 femenino se consagró campeón de la Copa de Oro del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras, disputado en la ciudad de Minas, Uruguay.

Las deportistas rojinegras volvieron a demostrar su gran nivel competitivo y se quedaron nuevamente con el máximo trofeo de la categoría, ratificando el excelente presente que atraviesa el vóley formativo de la institución.

Con garra, corazón y un gran juego colectivo, las jugadoras de Central afrontaron cada encuentro del certamen internacional y lograron alcanzar nuevamente la cima, repitiendo el título conseguido en las dos ediciones anteriores.

De esta manera, el equipo Sub 15 alcanzó un histórico tricampeonato, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta competencia internacional.

Desde la institución destacaron y agradecieron especialmente a las jugadoras y al cuerpo técnico por el compromiso, el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el torneo. También hubo un reconocimiento para toda la familia rojinegra, que acompañó y alentó al equipo en cada momento.

Una vez más, el vóley de Central San Carlos dejó su sello en una competencia internacional y regresó de Uruguay con la Copa de Oro, celebrando un nuevo logro que ya forma parte de una historia de éxitos.