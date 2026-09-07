Santa Fe agranda su oferta académica con una nueva ingeniería

El intendente Juan Pablo Poletti participó de la presentación de la Ingeniería en Mecatrónica, el nuevo trayecto educativo que brindará la Universidad Tecnológica Nacional. La carrera además otorga un título intermedio.

La UTN Regional Santa Fe presentó este lunes en su salón auditorio la Ingeniería en Mecatrónica, una nueva propuesta educativa que se suma a las cinco ingenierías que brindaba la institución. La carrera tendrá su primera cohorte en 2027, en tanto la UTN suma una nueva ingeniería tras 28 años.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo realizado por las autoridades en un momento difícil para la educación pública universitaria: “Enorgullece ver que las gestiones, los viajes y la preocupación por seguir trabajando en lo que la sociedad necesita da resultados. Y aquí lo vemos con una ingeniería más que involucra mecánica, electrónica, informática, control, entre otros aspectos”, dijo Poletti.

En ese sentido, el intendente destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la universidad, y el aporte que hacen a la ciudad profesionales formados en esta casa de estudios: “La ciudad está en el camino de la innovación, de adaptarse a los procesos, con el nuevo SEOM, con el Anillo Digital, con el sistema de semaforización inteligente en todo Bulevar, que próximamente estará en funcionamiento, con la App Santa Fe”, expresó.

El mandatario también resaltó la posibilidad de acentuar la influencia universitaria en la ciudad: “Los jóvenes de la ciudad tendrán la oportunidad de poder estudiar esta carrera a pocas cuadras de sus casas. Y también, habrá chicos y chicas que vengan de cualquier lado del país, del área metropolitana, de ciudades vecinas a cursar, a vivir, a disfrutar Santa Fe cursando en la Universidad Tecnológica Nacional”.

El plan de estudios de la Ingeniería en Mecatrónica tendrá una duración de 5 años, pero también otorgará el título intermedio de Técnico en Sistemas de Automatización y Control Aplicado a los 3 años.

El decano de la institución educativa, Alejandro Tóffolo, definió esta jornada como “un día es fiesta” para la comunidad de la UTN y aseguró que la creación de un título intermedio era una necesidad: “Los estudiantes adquieren conocimientos en los primeros años de las carreras de ingeniería que son muy buscados por la industria local, y empiezan a trabajar en tercer, cuarto, quinto año, lo que les dificulta mucho continuar con el estudio”.

“Y esto no lo veo como un fracaso, sino como una virtud también de la Universidad. Por eso la creación de este título intermedio, para que esos chicos o chicas que por determinados factores deben dejar la facultad se puedan ir con título”, agregó el decano de la Regional Santa Fe.

El ingeniero en Mecatrónica es un profesional con una sólida formación que se adecúa a los cambios tecnológicos y a las exigentes demandas del entorno industrial y social de la región. “Es una carrera que mira hacia el futuro, y viene a cubrir una demanda de la industria. Esta carrera pretende impulsar el desarrollo industrial, integrando todos los sistemas complejos, toda la parte de mecánica, electrónica, informática, programación, control automatizado”, detalló Gabriela Álvarez, secretaria académica de la UTN Santa Fe.