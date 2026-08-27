Cudaio: tres donaciones en Rosario posibilitaron once trasplantes de órganos

Dos de los tres operativos multiorgánicos se realizaron en simultáneo y demandaron un importante despliegue de coordinación que incluyó traslados aéreos. Santa Fe continúa siendo la segunda provincia del país en cantidad de donantes de órganos.
Provinciales27 de agosto de 2026

Dos de los tres operativos multiorgánicos se realizaron en simultáneo y demandaron un importante despliegue de coordinación que incluyó traslados aéreos. Santa Fe continúa siendo la segunda provincia del país en cantidad de donantes de órganos.

El último fin de semana se registró un nuevo hito en la procuración de órganos y tejidos en la provincia de Santa Fe. En la ciudad Rosario, se realizaron dos procesos de donación de manera simultánea, en el HECA y en el Sanatorio Italiano Sur, posibilitando siete trasplantes destinados a pacientes de distintos puntos del país. Un tercer operativo se concretó, 48 horas después, en el Hospital Provincial del Centenario, permitiendo otros cuatro trasplantes.

Al respecto, la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), Cecilia Andrada, destacó el desafío que representó la simultaneidad de los procedimientos del fin de semana y el trabajo coordinado de los equipos que intervinieron.

“Este tipo de exigencias ponen en máxima tensión las capacidades logísticas y operativas, que están programadas para resolver los operativos de forma individual, pero podemos dar respuesta a partir de una coordinación interministerial para llevar adelante estos procesos de alta complejidad, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro. Es un gran orgullo para toda la provincia que el resultado haya sido tan positivo, con ocho órganos ablacionados y siete receptores que pudieron salir de la lista de espera gracias al trasplante. Uno de ellos recibió un trasplante combinado de riñón y páncreas”, explicó.

Andrada detalló que la duplicación de tareas implicó un importante despliegue. “Profesionales, choferes y auxiliares tuvieron que trabajar turnos extras y durante largas horas. A esto debemos sumar el respaldo del SIES 107, la Policía de Santa Fe a través de personal de la Unidad Regional II de Rosario, el personal aeroportuario y los agentes de tránsito”, detalló.

Asimismo, agregó que seis de los trasplantes requirieron transporte mediante vuelos sanitarios que operaron desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. “Cada vez que se dan donaciones en simultáneo se nos plantea uno de los máximos desafíos, con una responsabilidad muy elevada para con los pacientes que están en lista de espera”, concluyó Andrada.

Según las estadísticas oficiales del Incucai, Santa Fe continúa siendo la segunda provincia del país en cantidad de donantes de órganos, con 79 procesos de donación sobre un total nacional de 660.

Órganos y tejidos procurados

A partir de los tres procesos de donación se lograron ablacionar seis riñones, tres hígados, dos corazones y un páncreas. Además, se procuraron córneas y válvulas cardíacas, que tienen como primer destino los bancos de tejidos.

Los órganos procurados permitieron concretar once trasplantes en pacientes de distintos puntos del país, que se encontraban en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

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