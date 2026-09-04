Fenómeno de El Niño: la cuenca baja del Salado mantiene niveles por debajo de alerta

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, informó sobre un relevamiento aéreo realizado por Provincia y a las mediciones realizadas en la cuenca baja del río Salado, en seis departamentos.

Destacó las acciones preventivas ante los posibles efectos de El Niño y afirmó que “gobernar con prevención es medir, detectar, recorrer y trabajar con los gobiernos locales”.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Protección Civil de la Provincia realizaron la semana pasada un relevamiento aéreo para conocer el estado de los principales cursos de agua del norte santafesino y de la cuenca baja del río Salado, tras las abundantes lluvias registradas en los últimos meses.

El vuelo partió de Sauce Viejo y recorrió los arroyos Saladillo, Golondrinas, El Rey y El Toba, además del río Salado, lagunas, cañadas, canales, rutas y obras hidráulicas. Las tareas abarcaron sectores de los departamentos La Capital, San Justo, Vera, Garay, General Obligado y San Cristóbal.

En lo que va de 2026, los departamentos Vera, San Justo y 9 de Julio superaron sus promedios anuales de precipitaciones, que oscilan entre 900 y 1.050 milímetros. En algunos sectores se acumularon entre 1.200 y 1.500 milímetros en seis meses.

Niveles por debajo de los umbrales de alerta

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, explicó que el gobernador Maximiliano Pullaro “tomó la decisión de anticiparse a la llegada de El Niño y trabajar con los gobiernos locales, Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial en la limpieza de canales y en obras de defensa, alteo y alcantarillado”.

También destacó la articulación con las juntas locales de Protección Civil, la Junta Provincial -encabezada por el gobernador- y el Comité Interministerial de Emergencia. Coudannes señaló que la inspección aérea permitió constatar que “los seis puntos de control de la cuenca del río Salado están por debajo de los niveles de alerta”. En Paso de las Piedras, el río Salado registraba 5,91 metros, frente a un umbral de alerta de 7,50 metros; en San Justo, 6,16 metros, frente a 6,50; en Emilia, 4,55, frente a 5,50; en Recreo, 3,53, frente a 5,70; y en Santo Tomé, 3,23, también frente a 5,70 metros. En tanto, el río Calchaquí, a la altura de La Higuera, marcaba 4,36 metros, por debajo de los 5 metros de alerta.

La vocera agregó que durante el vuelo se verificó que “los principales cursos de agua tenían capacidad para seguir recibiendo aportes y que las rutas relevadas y los puentes también funcionaban con normalidad”. A la vez, reconoció que “muchas de esas zonas almacenan naturalmente los excedentes de lluvia y ayudan a ralentizar el avance del agua”.

El relevamiento mostró que, en el Saladillo Dulce, a la altura de La Brava, el agua circulaba sin inconvenientes y el sistema conservaba capacidad para recibir nuevos aportes. Los arroyos El Toba y Malabrigo mantenían el agua dentro de sus cauces, mientras que en el arroyo El Rey se detectaron algunos bancos de sedimentos cerca de la ruta nacional 11. Esos sectores serán analizados para determinar si requieren tareas de limpieza, aunque no obstaculizaban el escurrimiento.

En la Cañada de la Muñeca se observó una escasa acumulación de agua combinada con vegetación, una condición propia de un ambiente de bañado. El canal El Inglés se encontraba dentro de su cauce y permitía el ingreso de maquinaria para continuar con las excavaciones previstas hasta la ruta provincial 3. El canal La Loca no presentaba circulación de agua y se encontraba en condiciones de ser intervenido mediante la obra Troncales Zona Norte.

También se registró presencia de agua en las zonas más bajas del sistema del arroyo Golondrinas, en las lagunas El Bonete y El Palmar y en el valle del río Salado. La presencia de hacienda pastando y desplazándose con normalidad en cañadas y bañados fue otro de los datos relevados. Según precisaron desde la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Productivo, los animales contaban, en general, con sectores secos para descansar y con buena oferta forrajera en los campos naturales observados.

En los cruces del río Salado con las rutas provinciales 2 y 61, en San Justo y Villa Soledad, el agua se mantenía dentro del cauce principal y no avanzaba hacia las zonas urbanizadas. Si bien se trata de barrios situados en el valle natural de inundación del río, durante la inspección aún había una amplia superficie disponible para contener el agua.

Prevenir y trabajar en conjunto

Coudannes sostuvo que el monitoreo de los cursos de agua, las intervenciones previstas en canales y la remoción del terraplén ferroviario del Plan Circunvalar permitirán disponer de información actualizada, mejorar el escurrimiento y anticipar respuestas en los sectores más sensibles. “Esa obra, entre Esperanza y Candioti, concluyó esta semana”, afirmó.

Por último, destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, los municipios y las comunas. “Gobernar con prevención es medir, detectar, recorrer y estar con los gobiernos locales, los productores y quienes viven en la zona, sabiendo que el fenómeno de El Niño involucra a todos los actores del sistema y que cada uno está haciendo su parte”, concluyó.