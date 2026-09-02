Inscripciones para una nueva plantación de árboles por cada nacimiento

“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace más de 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo, el árbol, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.

En dicho marco, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que se encuentra abierta la inscripción en la Sede de la Administración hasta el Viernes 11 de Septiembre para niños nacidos durante el 2025 y años anteriores que aún no posean su árbol a los efectos de participar de la próxima plantación.