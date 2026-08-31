La Bicisenda de San Carlos Norte se denominará “La Carlota”

¿Por qué “La Carlota”? Porque este nombre es parte de nuestra historia.
Locales31 de agosto de 2026

¿Por qué “La Carlota”? Porque este nombre es parte de nuestra historia.

Mucho antes de que San Carlos Norte fuera el pueblo que hoy conocemos, estas tierras comenzaron a crecer alrededor de un pequeño establecimiento conocido como “La Carlota”.

En 1871, Fermín Laprade construyó allí un molino, una carpintería y una herrería, dando origen a uno de los primeros núcleos de población de este lugar. El establecimiento llevó el nombre de su hija, Carlota, y con el paso del tiempo, esa denominación quedó ligada a los primeros tiempos de nuestra comunidad.

Nombrar esta bicisenda “La Carlota” es, entonces, mucho más que ponerle un nombre a un camino.
Es recuperar nuestra memoria, reconocer nuestros orígenes y mantener viva una parte de la identidad de San Carlos Norte.

Hoy, ese camino que acompaña la Ruta Provincial N.º 6 se transforma en un nuevo espacio para encontrarnos, caminar, andar en bicicleta y disfrutar de nuestro pueblo.
Del lugar donde comenzó nuestra historia, hacia un nuevo camino para seguir construyéndola.

Bicisenda La Carlota
Un nombre con historia.
Un camino hacia el futuro. 

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